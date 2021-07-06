المشري للسفير التركي: يجب إجراء الانتخابات في موعدها

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال لقائه السفيرَ التركي لدى ليبيا السيد “كنان يلماز” على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر، وضرورة ضمان نزاهة الانتخابات ومعاقبة المعرقلين لها، وعلى حق الشعب في أن يقول كلمته في مشروع الدستور المُعد من قبل الهيئة التأسيسية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن المشري أعرب خلال لقائه السفير التركي بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس عن تقديره الكامل للدور التركي الداعم للاستقرار في ليبيا بحسب تعبيره

وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم صالح الشعبين الليبي والتركي كما تم التطرق إلى نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف.