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استئناف رحلات “الخطوط الليبية” من وإلى سبها

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هبطت “طائرة إيرباص A320 تابعة للخطوط الليبية” بمطار سبها الدولي، الثلاثاء، بعد توقف لسنوات عدة.

ووصل على متن “طائرة الايرباص” عددٌ من “مديري الإدارات” بشركة الخطوط الليبية مع بعض العائلات والمواطنين؛ معلنين استئناف تسيير الرحلات الداخلية الى مناطق ومدن الجنوب.

وقال صالح السنوسي مدير مكتب مبيعات مطار سبها؛ إن الرحلات الداخلية ستستمر، ومبدئيًا ستنظم رحلتيْن من وإلى مطار سبها؛ والخطوط الليبية ساعية لفتح رحلات دولية وقريبًا ستكون هناك رحلة إلى مطار بنينا في المنطقة الشرقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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