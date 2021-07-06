استئناف رحلات “الخطوط الليبية” من وإلى سبها

هبطت “طائرة إيرباص A320 تابعة للخطوط الليبية” بمطار سبها الدولي، الثلاثاء، بعد توقف لسنوات عدة.

ووصل على متن “طائرة الايرباص” عددٌ من “مديري الإدارات” بشركة الخطوط الليبية مع بعض العائلات والمواطنين؛ معلنين استئناف تسيير الرحلات الداخلية الى مناطق ومدن الجنوب.

وقال صالح السنوسي مدير مكتب مبيعات مطار سبها؛ إن الرحلات الداخلية ستستمر، ومبدئيًا ستنظم رحلتيْن من وإلى مطار سبها؛ والخطوط الليبية ساعية لفتح رحلات دولية وقريبًا ستكون هناك رحلة إلى مطار بنينا في المنطقة الشرقية.

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