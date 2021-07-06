رئيس الجوازات وعميد بلدية سرت يبحثان تحسين الخدمات

التقى رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد يوسف مراد، عميد بلدية سرت، مختار خليفة.

وشهد اللقاء، الذي عُقد بمقر المصلحة، استعراض جهود المصلحة في إيصال الخدمات لكافة المواطنين بمدينة سرت، ومناقشة بعض الأزمات الفنية التي تواجهها في أداء مهامها.

وأكّد رئيس المصلحة أنّ الجهود مستمرة في سبيل حلّ المعوقات كافة، خلال المدة القادمة، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وكشف عن استعداد المصلحة لتسخير الإمكانيات المتاحة وتوفير احتياجات فرع جوازات سرت، موضحًا أن تعليمات قد صدرت لرئيس فرع جوازات سرت، بضرورة الاستمرار في العمل لتقديم الخدمات وتذليل الصعاب أمام المواطنين.

من جهته، أبدى عميد البلدية ارتياحه وشكره للجهود التي ببذلها رئيس المصلحة في سبيل تطوير عملها وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين للحصول على جوازات السفر وكافة الخدمات التي تقدمها المصلحة.

وأكد على دعم فرع الجوازات بكل الإمكانيات المتاحة وتسخير كافة الجهود في سبيل الرفع من مستوى خدماته للمواطنين.

وجاء عقد هذا اللقاء؛ تفعيلاً للمهام الخدمية المناطة بمصلحة الجوازات، و تكثيفًا للجهود المبذولة لفتح آفاق التعاون بين مصلحة الجوازات و سائر البلديات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية