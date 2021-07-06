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دردور: هدف حفتر وأعوان النظام السابق إفساد الخدمات للمواطن حتى يقال “فبراير نكبة”

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم فرج دردور، الأكاديمي الليبي المقيم في تركيا، أن “المشير خليفة حفتر ومن وصفهم بأعوان النظام السابق، لا هدف لهم إلا إفشال الحكومات وإفساد الخدمات للمواطن”، على حد قوله

وقال “دردور” المؤيد للتواجد العسكري التركي في ليبيا في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “بالنسبة لحفتر وأعوان النظام السابق ومنهم برلمان طبرق، ليس لديهم هدف إلا إفشال الحكومات والعرقلة، وإفساد الخدمات للمواطن والضغط عليه حتى يقال أن فبراير نكبة، وأن حكم العسكر المهزوم على كل الأصعدة هو الحل”، بحسب ادعائه.

وتابع؛ “وعليه يجب أن يلتف كل الأحرار، لإنقاذ ليبيا من تخريب هذه الزمرة الفاسدة!”، على حد زعمه.

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تركيا حفتر دردور

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • وهدف جماعة تورة فبراير والاخوان والغرب والامريكان هو بناء ليبيا وخدمة المواطن وتوفير الامن والسلامة وبناء المؤسسات غير شني الله غالب حفتر واعوانه فسدوا عليكم ، لعنة الله على الكاذبين امثالك يا نذل

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  • بالله يادلدول لماذا لا تأتي وتعيش معنا في جنة قهاير…لماذا مقيم في عاصمة الدواعش والعاهرات وتصرخ من هناك ان فبراير جنة….ومادام كما تقول جنة لماذا لا تشاركنا في هذه الجنة ..؟؟؟جنة انقطاع الكهرباء بأكثر من عشر ساعات في جو فوق 40 درجة…وانقطاع السيولة النقدية…وانقطاع الدواء …وانقطاع البنزين وووووو…هذه هي جنتكم يادلدول…حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بهذه النكبة….وفي كل من ساهم فيها ودافع عنها…

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