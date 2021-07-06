دردور: هدف حفتر وأعوان النظام السابق إفساد الخدمات للمواطن حتى يقال “فبراير نكبة”

زعم فرج دردور، الأكاديمي الليبي المقيم في تركيا، أن “المشير خليفة حفتر ومن وصفهم بأعوان النظام السابق، لا هدف لهم إلا إفشال الحكومات وإفساد الخدمات للمواطن”، على حد قوله

وقال “دردور” المؤيد للتواجد العسكري التركي في ليبيا في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “بالنسبة لحفتر وأعوان النظام السابق ومنهم برلمان طبرق، ليس لديهم هدف إلا إفشال الحكومات والعرقلة، وإفساد الخدمات للمواطن والضغط عليه حتى يقال أن فبراير نكبة، وأن حكم العسكر المهزوم على كل الأصعدة هو الحل”، بحسب ادعائه.

وتابع؛ “وعليه يجب أن يلتف كل الأحرار، لإنقاذ ليبيا من تخريب هذه الزمرة الفاسدة!”، على حد زعمه.