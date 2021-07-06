وزيرا الصحة والاقتصاد يتفقدان المرافق الطبية بورشفانة والزاوية

قامَ علي الزناتي، وزير الصحة وسمير كوكو، وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان؛ رفقة محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، بزيارة تفقدية للمرافق الصحية ببلديتي ورشفانة والزاوية، للوقوف على ما تقدمه هذه المرافق من خدمات طبية للمواطنين.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة: “كان في استقبال الوفد عمداء بلديات ورشفانة والزاوية، مدراء الخدمات الصحية بالبلديات، وبالإضافة إلى مدراء المستشفيات”.

وأضاف البيان “بدأت الجولة بزيارة مستشفى الزهراء، والذي يُعد المستشفى الوحيد الذي يقدم خدماته للمواطنين، وتم خلال الزيارة الاطلاع على سير العمل وأهم احتياجات المستشفى، وكذلك أعمال الصيانة العاجلة التي تحتاجها بعض الأقسام المتهالكة، ومنها قسم الكلى”.

وتابع “تمت زيارة عدة مرافق صحية بالبلدية، للنظر في أهم الاحتياجات والوقوف على عين المكان منها مستشفى المعمورة القروي، مستشفى الماية القروي، إدارة الخدمات الصحية الماية ومركز الفلترة الماية”.

واستطرد “كما قام الوفد بزيارة المرافق الصحية ببلدية الزاوية، ومنها مستشفى بوصرة القروي المجهز بأحدث الأجهزة والمعدات، والذي يقدم خدمات للمواطنين بالمنطقة، وشملت الزيارة أيضًا مراكز العزل والفلترة للوقوف على مدى جهوزيتها واستعدادها لأي طارئ”.