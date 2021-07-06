مطار سبها يستقبل أولى رحلات “الخطوط الليبية” بعد انقطاع دام لعدة سنوات

استقبل مطار سبها اليوم الثلاثاء، أولى رحلات الخطوط الليبية بعد انقطاع دام لعدة سنوات، ورافق الرحلة وفدا من مكتب رمضان أبو جناح، نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وقال بيان صادر عن مكتب أبو جناح: “رافق الرحلة الأولى وفد من مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء بتوجيه من المهندس رمضان أبو جناح”.

وأضاف البيان “أبو جناح تعهد بحلحلة المشاكل والعوائق التي تواجهها شركة الخطوط الليبية، مؤكداً أنه سيعمل جاهداً لتذليل كافة الصعاب لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين”.

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