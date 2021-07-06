انقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من طبرق

انقطع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من مدينة طبرق.

وذكر مراسل قناة «الوسط» أن انقطاع التيار وقع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأمس الإثنين، تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، عن أزمة الكهرباء في جلسة مجلس النواب، مشيرا إلى أن موجة الحر فاقمت منها.

وأضاف أن المبالغ المخصصة لقطاع الكهرباء ذهب جزء منها من أجل توريد قطع الغيار، التي تستلزم وقتًا.

ولفت إلى التعاقد مع شركات مصرية، لديها تزكية من شركات عالمية من أجل تنفيذ أربع محطات كهرباء جديدة، منها محطتان في درنة وسرت، بالإضافة إلى استكمال ثلاث محطات يجري إنشاؤها حاليًا.

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