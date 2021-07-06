الاتحاد الأوروبي يكشف حقيقة تسليمه زوارق لخفر السواحل الليبي

أكد بيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد لم يسلم ثلاثة زوارق دورية (طوافات) لخفر السواحل الليبي في إطار التعاون القائم بين الطرفين، واصفاً الأنباء المتداولة حول هذا الموضوع بـ”المغلوطة”.

وقال ستانو، في تصريحات صحفية له: “إن الاتحاد دعم عمليات إعادة تأهيل ثلاث سفن تم تسليمها للإدارة العامة لأمن السواحل، وهي هيئة مختلفة عن خفر السواحل في ليبيا”، وفقا لوكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.

وأضاف “الاتحاد بصدد تسليم ست قوارب مطاطية جديدة لعناصر خفر السواحل وللإدارة العامة لأمن السواحل، حيث من المقرر أن يتم الأمر خلال الأشهر المقبلة”.

ويتعرض الجهاز التنفيذي الأوروبي للكثير من الانتقادات على خلفية استمراره بمساعدة عناصر خفر السواحل في ليبيا وسط اتهامات بارتكابهم “انتهاكات خطيرة” بحق المهاجرين.

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