أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في معظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود معظم مناطق البلاد طقس مستقر، وتكون درجات الحرارة معتدلة على مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية، خاصة على الساحل.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تسجيل درجات الحرارة تراجعًا على مناطق الجنوب الغربي من غد الأربعاء.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، مع رطوبة عالية، خاصة على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 34 و38 درجة مئوية على مناطق الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض مناطق الخليج وبنغازي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 38 و41 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و47 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى بين 40 و42 درجة مئوية.

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