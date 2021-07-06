ستانو: الأشهر المقبلة ستشهد تسليم الاتحاد الأوروبي 6 قوارب مطاطية للجانب الليبي

ليبيا- كشف بيتر ستانو الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية عن عزم الاتحاد تسليم 6 قوارب مطاطية جديدة إلى الجانب الليبي.

ستانو أكد في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء “آكي” الإيطالية تابعتها صحيفة المرصد أن هذه الزوارق سيتم تسليمها خلال الأشهر المقبلة لعناصر خفر السواحل الليبيين، وللإدارة العامة لأمن السواحل في ليبيا. نافيًا قيام الاتحاد بتسليم 3 زوارق دورية “طوافات” لخفر السواحل الليبيين في إطار التعاون القائم بين الطرفين.

وأشار ستانو إلى أن كافة المعلومات التي جرى تداولها في هذا الشأن مؤخرا مغلوطة، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي قام بدعم عمليات إعادة تأهيل 3 سفن تم تسليمها للإدارة العامة لأمن السواحل في ليبيا، وهي هيئة مختلفة عن خفر السواحل الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية