اليعقوبي: فليقل الشارع كلمته.. أنتم أصحاب الحق الأصيل في الانتخابات

علقت السيدة اليعقوبي، عضو لجنة الحوار والداعمة لترشيح فتحي باشاغا لرئاسة ليبيا، على مقطع فيديو متداول لأحد المواطنين يدعو خلاله لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مفوضية الانتخابات.

وقالت «اليعقوبي» في تغريدة لها عبر تويتر، “يجب أن يكون الشعب الليبي شعب حي رسالة صادقة من مواطن ليبي”، مستطردة؛ “من حقي أنتخب رئسي وبرلماني”.

وتابعت معلقة على الفيديو؛ “دعوة لحضور الوقفة الاحتجاجية أمام المفوضية العليا للانتخابات”، مردفة “على الجميع التحرك لإيقاف ديناصورات السياسة من سلبكم حقكم في انتخابات 24 ديسمبر”.

وواصلت تعليقها على الدعوة للوقفة الاحتجاجية؛ قائلة: “فليقل الشارع كلمته أنتم أصحاب الحق الأصيل في الانتخابات واختيار ممثليكم ومن يحكمكم”، مستدركة “لا تتركوا أصحاب المصالح المهيمنة على الدولة والحكومة أن يقودوكم ويقيدوا رغبتكم وإرادتكم”.