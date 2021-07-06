الدبيبه: من دار السلام نقول نعم للسلام والبناء

قال رئيس حكومة لوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه الذي أدى زيارة لمدينة طبرق ” من دار السلام نقول نعم للسلام والبناء”.

وقدم الدبيبه في تدوينة له بموقع “تويتر” “تحية شكر وتقدير لكل أهالي مدينة طبرق ومكوناتها الادارية والاجتماعية” كما قدم التحية “لأهالي المنطقة الشرقية الذين تكبدوا عناء السفر” للقاء رئيس الحكومة.

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واستمع مجلس النواب أمس الاثنين لإحاطة قدمها رئيس الحكومة بشأن ما أنجزته الحكومة ثلاث الأشهر الثلاثة الماضية.

كما التقى الدبيبه أمس الأول الأحد التقى رئيس وأعضاء المجلس البلدي طبرق واستمع إلى ما تحتاجه المدينة من متطلبات، والنظر فيما يمكن تنفيذه بشكل عاجل وما يتطلب اعتماد الميزانية.