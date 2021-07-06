مساعٍ لتعيين العاطلين عن العمل من أصحاب التخصصات النفطية

ليبيا – وجه وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون الدعوة لـ7 وزراء في الحكومة لعقد اجتماع تشاوري حول ملف تشغيل العاطلين عن العمل.

وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أن هذا الملف يتضمن العاطلين عن العمل من أصحاب التخصصات النفطية، فيما كانت الدعوة موجهة إلى وزراء العمل والتعليم العالي والتربية والتعليم والتخطيط والتعليم التقني والخدمة المدنية والشباب.

وتابع البيان: إن الاجتماع المنتظر أن يتم عقده في الـ12 من يوليو الجاري، سيناقش إمكانية تعيين عدد من الباحثين عن العمل ووضع خطة لتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

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