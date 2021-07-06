المشري لـ كوبيش: نضع المسار الدستوري في أولوية اهتماماتنا

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الإثنين، برئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يان كوبيش”، وعدد من المساعدين بالبعثة، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وحضر اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس النائب الأول محمد بقي، والنائب الثاني صفوان المسوري، ورئيس لجنة الحوار بالمجلس محمد تكالة، ورئيس لجنة المسار الدستوري حماد بريكاو، ورئيس لجنة الشؤون السياسية عمر بوشاح.

وبحث الطرفان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، بما فيها نتائج ملتقى الحوار السياسي بجنيف حول القاعدة الدستورية.

وأكد المشري أن مجلس الدولة يضع المسار الدستوري في أولوية اهتماماته؛ للوصول لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

كما سلّم المشري للمبعوث الأممي رسالة بشأن الاعتماد على مخرجات الغردقة، باعتبارها تراعي الاستفتاء على مشروع الدستور والالتزام بالمواعيد المحدد للانتخابات.

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