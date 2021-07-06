جامعة الدول العربية: على جميع الأطراف الليبية التحلي بروح التوافق لعقد الانتخابات في موعدها

ليبيا – أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن الأسف لعدم تمكن ملتقى الحوار السياسي من التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية التي يُفترض أن تُعقد على أساسها الانتخابات المُقررة في ديسمبر القادم.

المصدر أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع للجامعة إلى ضرورة تحلي جميع الأطراف بروح التوافق، من أجل تذليل العقبات وتجاوزها، توطئة لعقد الانتخابات في موعدها.

وأكد المصدر أن إرادة الليبيين، وكذا الإرادة الدولية كما انعكست في مؤتمر برلين 2 الشهر الماضي، واضحة في التأكيد على أهمية عقد الانتخابات في موعدها من دون تأخير.

كما دعا إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل الوصول إلى التوافق المطلوب وعدم تضييع هذه الفرصة المهمة التي يتطلع إليها الشعب الليبي للوصول إلى مرحلة الاستقرار.

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