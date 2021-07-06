حملة أمنية في القويعة لضبط الاعتداءات على أراضي الدولة

نفذت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس، بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، حملة أمنية داخل منطقة القويعة لضبط الانتهاكات والاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة.

وقامت الدوريات، رفقة أفراد من جهاز الشرطة الزراعية، بضبط المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة من النائب العام، الصديق الصور، لمنع الاعتداءات والانتهاكات على أراضي الدولة وضبط المخالفين.

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