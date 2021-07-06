النجار: ثمة احتمال كبير لدخول السلالة الهندية “دلتا” إلى ليبيا

ليبيا – قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن ثمة احتمالًا كبيرًا لدخول السلالة الهندية “دلتا” إلى ليبيا، خاصة مع انتشارها في تونس ومصر.

النجار وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس الإثنين، أوضح أن مراكز العزل بالمنطقة الغربية، كالزاوية وصرمان ورقدالين وغيرها، ترزح تحت ضغط كبير، في ظل ازدياد ملحوظ لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن المركز الوطني ينتظر وصول المشغلات التي تتعرّف على السلالة الهندية “دلتا” إلى ليبيا، متوقعًا أن تصل بعد أسبوع أو 10 أيام.

ونبه إلى أن “دلتا” تتميز بسرعة الانتشار، وقد تكون مضاعفاتها أقوى من السلالات الأخرى، ولا حماية من مضاعفاتها إلا لمن تلقّى الجرعتين من لقاح كورونا.

كما توقع وصول 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي اليوم الثلاثاء، ليصبح الإجمالي 200 ألف خلال أسبوعين.

وأضاف: “نترقّب وصول نحو 500 ألف جرعة من سبوتنيك لايت الذي تكفي جرعة واحدة منه للتحصين خلال 10 أيام”، مرجحًا أن يتم البدء وبشكل رسمي بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاحات الأسبوع المقبل.

النجار أكد أن المركز بصدد توزيع الكمية الواصلة من لقاح فايزر المقدرة بـ 54 ألف، وهو محفوظ حاليًا في مركز التقنيات الحيوية في درجة أقل من 70.

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