المرعاش: تنظيم الإخوان وحلفاؤه سيرفعون السلاح في وجه من يفوز عبر صناديق الاقتراع

ليبيا – رأى الكاتب والمحلل السياسي كامل المرعاش أن سيف الإسلام القذافي مواطن مثله مثل الآخرين، ومن حقه الترشح، وليس من حق أحد أن يقصيه أو يمنعه من ذلك، بحسب قوله.

المرعاش أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أنه من الضروري أن يعرف الشعب الليبي مصير سيف الإسلام القذافي أولًا، حيث لم يظهر من سجنه في الزنتان، وهل كان حرًا طليقًا أم ما زال مسجونًا؟.

وأضاف: “من حق الشعب معرفة مشروع سيف الإسلام للحكم، وما إذا كان مختلفًا عن نظام أبيه”.

وحول حظوظه في الفوز بانتخابات الرئاسة، قال المرعاش: إنه “سيكون هناك حاجة لعقد تحالفات بين أكثر من مرشح للفوز بمنصب الرئاسة في الجولة الثانية”، مشيرًا إلى أنه لن يتمكن أي مرشح من حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

وتابع أن “تنظيم الإخوان وحلفاؤه من ميليشيات مصراتة والزاوية والأمازيغ، بالإضافة إلى تنظيمات الإرهابي عبد الحكيم بالحاج والمفتي المعزول الصادق الغرياني، لن يسمحوا لسيف الإسلام أو لغيره بأن يحكم ليبيا، وسيرفعون السلاح في وجه من يفوز عبر صناديق الاقتراع”.

كما كشف عن وجود محاولة خبيثة لشرخ الصف الوطني من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي وعبد الحكيم بالحاج والتودد لأنصار النظام السابق، وإرسال إشارات إيجابية بخصوص حق سيف الاسلام في الترشح.

وتابع: “هذه الإشارات مخادعة، وهي مصممة فقط لإبعاد أنصار النظام السابق عن تيار السيادة الوطنية الذي يمثله المشير خليفة حفتر، الذي يسعى تنظيم الإخوان وميليشيات مصراتة، لاقصائه من الترشح للانتخابات خوفًا من انتصاره فيها”.

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