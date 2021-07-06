مصراته تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا مبينا أن مدينة مصراته عادت لتسجل أعلى إصابات يومية والتي بلغت 62 حالة جديدة و344 حالة مخالطة من إجمالي 1070 حالة جرى تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى في بنغازي تسجيل 82 حالة جديدة وفي طرابلس سجلت 218 حالة جديدة و56 حالة مخالطة وفي جنزور سجلت 15 حالة جديدة وفي الماية سجلت حالتين جديدتين وفي الرجبان ودرج وأوباري وغدامس والبوانيس سجلت حالة جديدة لكل منهم وفي زليتن سجلت 13 حالة جديدة و 28 حالة مخالطة وفي طبرق سجلت حالتين جديدتين وفي بني وليد سجلت 23 حالة جديدة وفي سبها سجلت 5 حالات جديدة وحالة مخالطة وفي الغريفة سجلت 5 حالات جديدة وفي الشاطئ سجلت 11 حالة جديدة وفي غريان سجلت 18 حالة جديدة وفي الزاوية المركز سجلت 60 حالة جديدة و33 حالة مخالطة وفي الخمس سجلت 16 حالة جديدة وفي ترهونة سجلت 8 حالات جديدة وحالة مخالطة وفي العامرية سجلت حالتين جديدتين وفي جادو سجلت حالة مخالطة وفي باطن الجبل والشويرف والكفرة سجلت 5 حالات جديدة لكل منهم وفي صبراته سجلت حالتين جديدتين و3 حالات مخالطة وفي قصر بن غشير سجلت 24 حالة جديدة وفي الجفرة سجلت حالة جديدة و6 حالات مخالطة وفي الجميل سجلت 6 حالات جديدة وفي القلعة سجلت حالتين جديدتين.