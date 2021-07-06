رئيس «الجوازات» يبحث مع عميد سرت إيصال الخدمات لكافة المواطنين بالمدينة

التقى رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، يوسف مراد، بعميد بلدية سرت، مختار خليفة، لبحث إيصال الخدمات لكافة المواطنين بالمدينة.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية: “جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المصلحة استعراض جهود المصلحة في ايصال الخدمات لكافة المواطنين بمدينة سرت ومناقشة بعض المختنقات الفنية التي تواجهها في أداء مهامها”.

وأكّد رئيس المصلحة أنّ الجهود مستمرة في سبيل حل كافة المعوقات خلال المدة القادمة وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح استعداد المصلحة لتسخير الامكانيات المتاحة وتوفير احتياجات فرع جوازات سرت، مشيراً إلى أنه قد أصدر تعليماته لرئيس فرع جوازات سرت بضرورة الاستمرار في العمل لتقديم الخدمات وتذليل الصعاب أمام المواطنين.

من جهته، أبدى عميد البلدية ارتياحه وشكره للجهود التي ببذلها رئيس المصلحة في تطوير عملها وتسهيل الاجراءات أمام المواطنين للحصول على جوازات السفر وكافة الخدمات التي تقدمها المصلحة، مؤكداً دعم فرع الجوازات بكل الامكانيات المتاحة وتسخير كافة الجهود في سبيل الرفع من مستوى خدماته للمواطنين.

يأتي هذا اللقاء تفعيلاً للمهام الخدمية المناطة بمصلحة الجوازات وتكثيفاً للجهود المبذولة لفتح آفاق التعاون بين مصلحة الجوازات وسائر البلديات.