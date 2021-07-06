منتدى الشباب الليبي يختتم دورة إعداد القادة في بنغازي

اختتم منتدى الشباب الليبي دورة إعداد القادة والتي استهدفت تنسيقية بنغازي وذلك ضمن خطة تدريبية تشمل كل تنسيقيات المنتدى على مستوى ليبيا.

وبين منتدى شباب ليبيا عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الدورة التدريبية التي أقيمت بقيادة المدرب الدولي نعيمة الاوجلي تمحورت حول كيفية إكساب الشباب المهارات اللازمة لإتقان فن القيادة والإدارة وتحفيز الأخرين وإلهامهم وتوجيههم من خلال تطبيق عدد من المهارات والطرق الناجحة التي يستخدمها أفضل القادة في العالم.

وأكد المندى أن إقامة الدورة التدريبية يأتي في إطار الاهتمام بدور الشباب في المرحلة القادمة لبناء الدولة الليبية.