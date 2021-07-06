رئيس البرلمان ووزير الداخلية يبحثان تأمين الانتخابات

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وزير الداخلية خالد مازن ما أنجزته وزارة الداخلية لتأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لخلق أجواء آمنة للناخبين وضمان إنجاح هذا الاستحقاق.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمدينة طبرق استعراض الأوضاع الأمنية والجهود التي تبذل من قبل وزارة الداخلية بكافة مكوناتها لحفظ الأمن والوقوف على الصعوبات التي تواجهها لإيجاد الحلول لها بما يساهم في تعزيز الأمن بكامل التراب الليبي.