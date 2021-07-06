النائب العام يأمر بحبس فني تشغيل بمحطة الخمس

أمر النائب العام المستشار الصديق الصور بحبس فني تشغيل بقسم الوقود بمحطة الخمس كان قد ظهر في تسجيل مرئي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مدعيًا عدم توقف ضخ الغاز الطبيعي إلى محطات الإنتاج.

مكتب النائب العام وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الإثنين، أضاف أن فني التشغيل كان فند في مقطع الفيديو ما جاء في مناشير الشركة العامة للكهرباء بشأن فقدان 500 ميغاوات، وقال: إن التحقيقات انتهت باتهامه بتضليل الرأي العام لعدم صحة ما ذكره.

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