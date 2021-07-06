افحيمة: للمرة الرابعة تمتنع الحكومة عن الاستجابة لهذا الطلب من البرلمان

قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة أنه للمرة الرابعة يطالب المجلس بتبويب الباب الثالث “التنمية” في الميزانية والحكومة لا تستجيب.

وأضاف افحيمة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “اليوم سوف يكرر البرلمان مطالبه وللمرة الأخيرة وإذا تعذر على الحكومة إنجاز ما طلبه المجلس فسوف يصوت المجلس على قانون الميزانية بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب بناء على ملاحظات اللجنة المالية.

” style=”height: 259px;”>

ويعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة رسمية في مدينة طبرق لمناقشة مشروع قانون الميزانية.

وقال عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد إنه تم امس الاثنين الاتفاق على أن تقوم لجنة التخطيط والمالية بعقد اجتماع مشترك مع وزراء التخطيط والمالية ومن ثم تكليفهم بوضع تقديرات الميزانية ليلة امس لاستكمال المراجعة وإجراء التعديلات الجوهرية وعرض التقرير النهائي في جلسة الثلاثاء المخصصة للنظر في قانون الميزانية والتصويت عليه مبينا أن أغلبية أعضاء المجلس يوافقون على إصدار القانون.