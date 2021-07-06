مديرية أمن شحات تُطلق حملة لضبط الشارع العام

تباشر مديرية أمن شحات وبإشراف مباشر من مدير الأمن عميد دكتور محمد فرج، إطلاق حملة بمشاركة قوة التدخل السريع بالمديرية وقسم المرور والتراخيص.

وستكون الحملة، بموجب قرار مدير أمن شحات ذو رقم 29 لسنة 2021، بإمرة العميد خالد عبدالله المساعد للشؤون الأمنية، ويعاونه العقيد عزالدين المجدوب المساعد للشؤون العامة والعقيد أسامة إبراهيم رئيس قسم المرور والتراخيص، والرائد السنوسي محمد، آمر قوة التدخل السريع.

وتهدف الخطة، إلى ضبط الشارع العام ومنع انتشار الظواهر السلبية المتمثلة في قيادة المركبات الآلية بدون لوحات معدنية، وإزالة الزجاج المعتم، إضافة إلى قيادة صغار السن للمركبات وقيادة الأجانب دون إجراءات رسمية.

وتهدف الحملة إلى ضبط الشاحنات المخالفة لقواعد السلامة المرورية على الطريق العام من زيادة في الحمولة أو التي لا تحمل لوحاتٍ معدنيةً أو عدم توافقها مع شروط السلامة المرورية.

وسيتم حجز المركبات المخالفة للقانون والتي لا تحمل لوحاتٍ معدنيةً حجزًا إداريًا بقسم المرور والتراخيص.

جدير بالذكر أن هذه الحملة ستستمر لتطبيق القانون للحدّ من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين بالطرقات العامة.

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