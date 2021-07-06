المفوضية العليا والبعثة الأممية تبحثان التحضير للانتخابات

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش تحضيرات المفوضية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات ان الجانبين بحثا خلال لقائهما اليوم الثلاثاء بمقر المفوضية آخر المستجدات بخصوص مؤتمر برلين 2 وإخفاق لجنة 75 في جنيف في التوصل إلى قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

وهنأ كوبيش الشعب الليبي بإعلان المفوضية العليا للانتخابات انطلاق أولى خطوات الاستحقاق الانتخابي بالبدء في تحديث منظومة تسجيل الناخبين وافتتح المركز الاعلامي بالمفوضية.