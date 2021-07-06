وفد دبلوماسي يوناني يفتتح قُنصلية بلاده في بنغازي

قام وفد يوناني برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، فرنك جانس، مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية وعضوي عن مجلس النواب اليوناني والسفير اليوناني لدى ليبيا والقنصل اليوناني في مدينة بنغازي، أمس، بزيارة إلى ديوان بلدية بنغازي.

وكان في استقبال الوفد، رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية سهيل بوشيحة، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة.

وشهد اللقاء مُناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المُشترك، على رأسها افتتاح القُنصلية اليونانية في مدينة بنغازي، إضافةً إلى التعاون في مجالات إعادة الإعمار والتبادل التجاري، وعقد لقاءات مُشتركة بين رجال الأعمال اليونانيين والليبيين.

وتم التطرق إلى تفعيل الخط الملاحي والجوي بعد استيفاء بعض المُتطلبات.

وتوجّه الوفد الزائر إلى مقر القُنصلية اليونانية في مدينة بنغازي بحي الفويهات، حيث تم افتتاح القُنصلية اليونانية رسميًا، بحضور رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، ووكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون القُنصلية مراد محمد، وعدد من رجال الأعمال والاقتصاديين بالمدينة، والمُهتمين بالشأن العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية