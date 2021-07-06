المفوضية العليا: تسجيل 1695 ناخب منذ فتح السجل

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تسجل حوالي ألف وستمائة وخمسة وتسعون ناخب بعد إعلان افتتاح المنظومة للتسجيل أمس الأول الأحد.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن منظومة سجل الناخبين بالمفوضية تواصل استقبال الرسائل النصية للمواطنين لإدراج أسمائهم بسجل الناخبين مبينة أن إجمالي عدد الناخبين الذين سجلوا أسمائهم بعد إعلان فتح المنظومة يوم 4 يوليو بلغ حوال ألف وستمائة وخمسة وتسعون ناخب.

وأعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح البدء في تحديث سجل الناخبين اعتبارا من الأحد لإتاحة الفرصة أمام من لم يسجل سابقا أو من يرغب في تغيير مركزه الانتخابي.

وأكد السائح في كلمته خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات استمرار فتح سجل الناخبين وحتى نهاية الشهر قابلة للتمديد لافتا إلى أن تسجيل الناخبين يتم عن طريق رسائل نصية عبر شبكتي المدار وليبيانا.

وبين السائح أن سجل الناخبين لم يحدث منذ ديسمبر 2017 داعيا الجميع لممارسة حقهم السياسي من خلال إدراج أسمائهم في سجل الناخبين.