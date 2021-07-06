السايح يبحث مع “كوبيش” تحضيرات المفوضية للانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا “يان كوبيتش”.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: “استعرض اللقاء تحضيرات المفوضية العليا للانتخابات واستعدادها للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر”.

وأضاف البيان “تناول اللقاء آخر المستجدات بخصوص مؤتمر برلين 2 واخفاق لجنة الـ75 في جنيف من التوصل إلى قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده”.

وتابع “هنأ “يان كوبيتش” الشعب الليبي بإعلان المفوضية العليا للانتخابات انطلاق أولى خطوات الاستحقاق الانتخابي بالبدء في تحديث منظومة تسجيل الناخبين وافتتح المركز الإعلامي بالمفوضية”.

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