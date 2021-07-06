مجلس النواب يستأنف جلسته لمناقشة مشروع الميزانية

استأنف مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته التي بدأها أمس الإثنين، وذلك من أجل مناقشة مشروع الميزانية العامة

وقال النائب سعد الجازوي إن نحو 100 ناب سيتواجدون في الجلسة، ومن المُحتمل مُناقشة المناصب السيادية، حسب تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق مجلس النواب جلسته أمس، التي شهدت حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، حيث تناولت الجلسة عدة قضايا تتعلق بالميزانية ومشكلة الكهرباء والوضع الأمني وغيرها من القضايا.

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