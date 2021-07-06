وزير الداخلية يبحث مع «عقيله» إجراءات تأمين الانتخابات

التقى وزير الداخلية، خالد مازن، بمدينة طبرق، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، لبحث إجراءات تأمين الانتخابات.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “تناول اللقاء مناقشة عدد من المواضيع والقضايا الأمنية وما تم إنجازه من قبل وزارة الداخلية لتأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لخلق أجواء آمنة للناخبين وضمان إنجاح هذا الاستحقاق”.

وأضاف “استعرض خلال اللقاء الأوضاع الأمنية والجهود التي تبذل من قبل وزارة الداخلية بكافة مكوناتها في حفظ الأمن والوقوف على الصعوبات التي تواجهها لإيجاد الحلول لها بما يساهم في تعزيز الأمن بكامل التراب الليبي”.