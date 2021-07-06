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مفوضية الانتخابات تُعلن عدد المسجلين بمنظومة الناخبين

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت منظومة تسجيل الناخبين بالمفوضية العليا للانتخابات حوالي 1,695 ناخبًا بعد إعلان افتتاح المنظومة للتسجيل، بحسب ما ذكرته المفوضية.

وأكدت المفوضية أن منظومة سجل الناخبين ستُواصل استقبال الرسائل النصية للمواطنين لإدراج أسمائهم بسجل الناخبين.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيتش.

واستعرض اللقاء تحضيرات المفوضية العليا للانتخابات واستعدادها للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر .

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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