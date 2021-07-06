ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 July, 2021

وصف المتحدث باسم لجنة مكافحة كورونا في الجنوب إبراهيم الحسناوي الوضع الوبائي بالخطير، في ظل التزايد المستمر للإصابات.

و أشار الحسناوي في تصريحات صحيفة إلى حاجة مدن الجنوب إلى أجهزة طبية، خاصة أجهزة تنفس صناعي لدعم جهود مجابهة كورونا.

ولفت إلى المشكلات التي تعاني منها مستشفيات الجنوب التي تحتاج لأجهزة غسيل الكلى، بالإضافة للحاجة إلى الأجهزة المخبرية المتطورة التي تعمل على المساعدة والكشف للمريض وتدريب بعض الطواقم الطبية، للرفع من كفاءتهم المهنية ومواكبة التطور.