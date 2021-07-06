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مفوضية الانتخابات تعلن عن عدد الناخبين المسجلين في المنظومة منذ افتتاحها

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن منظومة تسجيل الناخبين، سجلت 1695 ناخبا منذ الإعلان عن افتتاح التسجيل.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “منظومة تسجيل الناخبين بالمفوضية العليا للانتخابات تسجل حوالي ألف وستمائة وخمسة وتسعون ناخبا، بعد إعلان افتتاح المنظومة للتسجيل”.

وأضاف البيان “تواصل منظومة سجل الناخبين بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات استقبال الرسائل النصية للمواطنين لإدراج أسمائهم بسجل الناخبين وبلغ عدد إجمالي الناخبين بعد إعلان فتح المنظومة لليوم الأول 4 يوليو حوالي ألف وستمائة وخمسة وتسعون ناخب”

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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