بليحق: دعوة النواب للبت في مشروع قانون الميزانية الإثنين المقبل

واصل مجلس النواب اليوم الثلاثاء مشاوراته حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021. حيث أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق أنه تقرر دعوة كافة السادة أعضاء المجلس لجلسة الإثنين المُقبل للبت في مشروع قانون الميزانية.

وأشار بليحق، في تصريح صحفي، إلى أن لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب عقدت اجتماعا مع اللجنة الوزارية المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لتعديل مشروع قانون الميزانية وفقاً لملاحظات مجلس النواب، وتقرر التأكيد على لجنة التخطيط والموازنة العامة على تقديم تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م للبت في مشروع قانون الميزانية في جلسة الإثنين المُقبل.

وفي وقت سابق، كشف النائب صالح افحيمة أن مجلس النواب سيكرر طلبه لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة من أجل إقرار تعديلاته على مشروع قانون الميزانية العامة المقدمة إليه، للمرة الأخيرة، وهي «تبويب الباب الثالث (باب التنمية)، وحذف الباب الخامس (باب الطوارئ)»، وهو الأمر الذي «لم تستجب له الحكومة أربع مرات سابقة».

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