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وزير الداخلية يبحث مع رئيس البرلمان سبل تأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة العميد خالد التيجاني بمدينة طبرق اليوم الثلاثاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

اللقاء ناقش بحسب مكتب إعلام وزارة الداخلية عدد من المواضيع والقضايا الأمنية وما تم إنجازه من قبل وزارة الداخلية لتأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لخلق أجواء آمنة للناخبين وضمان إنجاح هذا الاستحقاق.

واستعرض اللقاء الأوضاع الأمنية والجهود التي تبذل من قبل وزارة الداخلية بكافة مكوناتها في حفظ الأمن والوقوف على الصعوبات التي تواجهها لإيجاد الحلول لها بما يساهم في تعزيز الأمن في كامل التراب الليبي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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