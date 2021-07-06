بليحق: دعوة أعضاء النواب لمناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس الإثنين المقبل

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، الثلاثاء، دعوة كافة أعضاء المجلس لجلسة الإثنين المُقبل لمناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد.

وواصل مجلس النواب اليوم مشاوراته حول مشروع قانون الميزانية، حيث اشار الناطق أيضا دعوة كافة أعضاء المجلس لجلسة الإثنين المُقبل للبت في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة. والجمعة الماضية، كشف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن هناك مشروع قانون معروضا على مجلس النواب لإقراره بشأن كيفية انتخاب الرئيس، موضحا خلال زيارة إلى المغرب أن المجلس بصدد أيضا دراسة «التأكيد على» القاعدة الدستورية الخاصة بإجراء الانتخابات.

وخلال ملتقى جنيف، في يونيو الماضي، أعلن عضو ملتقى الحوار السياسي، عبدالله عثمان، توصل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى السياسي في جنيف بالإجماع إلى اتفاق يوصي بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس القوائم. قال إن أعضاء اللجنة «توصلوا لتوافق على شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، وهي أن يكون ليبيًّا، مسلمًا، لوالدين ليبيين مسلمين، وألا يكون حاملًا لجنسية دولة أخرى ما لم يكن مأذونًا له وفقًا للقوانين والقرارات الصادرة ذات العلاقة من الحكومات المتعاقبة، وألا يكون متزوجًا بغير ليبية وأن لا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي في محاكمة عادلة بقضايا فساد أو انتهاك لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ويعد حال فوزه مستقيلًا من أي منصب سياسي أو عسكري، وأن يقدم إقرارًا بممتلكاته الثابتة داخل ليبيا وخارجها، وزوجه وأولاده القصر، وأي شروط أخرى ينص عليها القانون».

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