عسكري أميركي سابق: “ردع تركيا” طريق واشنطن للعب دور في ليبيا

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في الشهر الماضي في برلين، التقى دبلوماسيون دوليون ، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ، بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لتعزيز التقدم السياسي الذي تشتد الحاجة إليه في البلاد بعد سنوات من الحرب.

قبل الاجتماع؛ حدد “بلينكين” الأهداف، التي تضمنت “فرصة لتعزيز دعم المجتمع الدولي لليبيا وهي تمضي قدمًا نحو الانتخابات ، والحفاظ على وقف إطلاق النار ، و إخراج القوات الأجنبية من البلاد”.

وبحسب ما ورد؛ فقد أُحرز تقدم في المحادثات ، بما في ذلك كيفية إنهاء التدخل الخارجي في الشؤون الليبية.

وتعليقًا على هذه التطورات، قال الخبير العسكري الأمريكي كيفن بي تشيلتون: يمكن للولايات المتحدة، ويجب عليها، أن تفعل المزيد لتعزيز الاستقرار الدائم في ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط المهم بشكل متزايد على نطاق أوسع.

وأضاف: لحسن الحظ، تم وضع الأساس لمثل هذه الجهود، ففي وقت سابق من يونيو ، عينت إدارة “بايدن” السفير ريتشارد نورلاند مبعوثًا خاصًا إلى ليبيا، وهو القرار المرحب به والذي جاء متأخرًا.

كما رأى أنه يجب أن يمتد الغرض من تعيين مبعوث خاص إلى ما هو أبعد من مجرد معالجة التقلبات الإقليمية على المدى القصير.

ويجب أن تتمثل أهداف المهمة في المساهمة بشكل هادف في الاستقرار على المدى الطويل في شرق البحر الأبيض المتوسط الأوسع، بعد وقف إطلاق النار الهش الموقع في أكتوبر 2020.

ويرى قائد القوات الاستراتيجية الأميركية السابق أن النظام الدائم في ليبيا، سيعتمد إلى حد كبير، على قدرة أمريكا على تخفيف النفوذ التركي في المنطقة الذي يجلب معه ظل الإخوان المسلمين، ويهدد مصالح الولايات المتحدة ومصالح أولئك الموجودين في شرق البحر المتوسط، بحسب وصفه.

ويضيف: “كانت تركيا عاملاً رئيسًا في التحريض على الحرب العنيفة في ليبيا واستمرارها من خلال دعم حكومة الوفاق، وتُعد أنقرة حاليًا نفسها لتبقي حضورًا ثابتًا في السياسة الليبية ، حتى بعد تشكيل حكومة دائمة. ورداً على ذلك؛ يجب على واشنطن أن تفعل كل ما في وسعها لدعم إبرام اتفاق يعترف بالإرادة السيادية للشعب الليبي”.

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