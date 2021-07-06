هذه نتائج لقاء العقوري مع لجنة خارجية برلمان تونس

عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بمدينة بنغازي اجتماعا مع الوفد البرلماني التونسي برئاسة رئيس لجنة الخارجية والحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب التونسي سماح دمق.

وبحث الاجتماع سبل التعاون بين البلدين في مجالات عدة؛ الاقتصادية، العلمية والصحية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون البرلماني والاستفادة من الخبرات المشتركة.

واكد العقوري على أهمية الزيارة لدفع التعاون بين البلدين في هذه الفترة التي تتطلب تكاتف جميع الجهود لمواجهة الأزمات المشتركة، مضيفا بأن ليبيا حريصة على مزيد من التنسيق والتكامل مع الجانب التونسي بالنظر للعلاقات الجغرافية والتاريخية والاجتماعية التي تربط بين الشعبين.

بدورها اكدت دمق عمق العلاقات بين البلدين وحرص تونس على تعزيز التعاون مع الجانب الليبي.

وقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري لرئيس لجنة الخارجية والحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب التونسي سماح دمق درع مجلس النواب الليبي، تعبيرا وتقديرا على زيارتها.

من جانبها قدمت رئيس لجنة الخارجية والحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب التونسي نسخة من الدستور التونسي لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي

وقام الوفد التونسي بعد ذلك رفقة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بجولة في مدينة بنغازي للتعرف على تاريخ المدينة وابرز مرافقها العلمية والتجارية .