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السفير الأمريكي: مؤتمر برلين حمل رسالة قوية حول ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه تم تمرير رسالة قوية للغاية في مؤتمر برلين حول الحاجة إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، على النحو المبين من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في 24 ديسمبر.

وأضاف «نورلاند»، في حفل افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس الإثنين، «هناك شعور ملموس بالزخم الذي بدأ يتزايد الآن، وما يحدث اليوم في طرابلس، والعمل الذي تقوم به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يأخذنا خطوة أقرب إلى تفعيل وتجسيد هذا الزخم في ممارسة عملية».

وأوضح السفير الأمريكي لدى ليبيا «سيكون المركز الإعلامي مكونًا أساسيًا للشفافية والمساءلة المطلوبة لجعل هذه الانتخابات ذات مصداقية».

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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