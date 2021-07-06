السفير الأمريكي: مؤتمر برلين حمل رسالة قوية حول ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه تم تمرير رسالة قوية للغاية في مؤتمر برلين حول الحاجة إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، على النحو المبين من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في 24 ديسمبر.
وأضاف «نورلاند»، في حفل افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس الإثنين، «هناك شعور ملموس بالزخم الذي بدأ يتزايد الآن، وما يحدث اليوم في طرابلس، والعمل الذي تقوم به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يأخذنا خطوة أقرب إلى تفعيل وتجسيد هذا الزخم في ممارسة عملية».
وأوضح السفير الأمريكي لدى ليبيا «سيكون المركز الإعلامي مكونًا أساسيًا للشفافية والمساءلة المطلوبة لجعل هذه الانتخابات ذات مصداقية».
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