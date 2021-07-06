بليحق يعلن نتائج جلسة البرلمان اليوم بشأن الميزانية

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق نتائج جلسة المجلس اليوم الثلاثاء في مدينة طبرق لبحث مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

وقال بليحق في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن المجلس واصل واصل مشاوراته حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م حيث اجتمعت لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب واللجنة الوزارية المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لتعديل مشروع قانون الميزانية وفقاً لملاحظات مجلس النواب وتقرر التأكيد على لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس على تقديم تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م للبت في مشروع قانون الميزانية في جلسة الإثنين المُقبل ودعوة أعضاء المجلس لجلسة الإثنين المُقبل للبت في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة ومناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد.