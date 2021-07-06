شركة الخليج تبحث احتياجات القطاعات والشركات من الوقود بأنواعه في أغسطس

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ناقش عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي بشركة الخليج العربي للنفط فرج المشاي احتياجات كافة القطاعات والشركات من وقود الغاز الطبيعي والوقود السائل البديل لشهر أغسطس.

وتم خلال الاجتماع الشهري السابع لعام 2021 للجنة الدائمة لتحديد كبار مزودي ومستهلكي الغاز الطبيعي والوقود السائل البديل التنسيق من قبل الشركات المزودة بتوفير الوقود في حينه.

وشدد المشاي – الذي حضر الاجتماع في مقر شركة الخليج نيابة عن رئيس لجنة الإدارة – على توفير المحروقات بالكميات المطلوبة من الإنتاج المحلي وتغطية النواقص من السوق العالمي.