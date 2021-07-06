افحيمة: للمرة الرابعة الحكومة لا تستجيب لملاحظات “النواب” على الميزانية

قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة، إن المجلس يطالب للمرة الرابعة بتبويب الباب الثالث باب التنمية وحذف الباب الخامس باب الطوارئ، ولم تستجب حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف افحيمة في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24”: “اليوم سوف يكرر البرلمان مطالبه وللمرة الأخيرة وإذا تعذر على الحكومة إنجاز ما طلبه المجلس فسوف يصوت المجلس على قانون الميزانية الأسبوع القادم بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب بناء على ملاحظات اللجنة المالية”.

وبدأ مجلس النواب أمس الإثنين، جلسته الخاصة بمشروع الميزانية بالاستماع إلى إحاطة الحكومة عن ما قدمته من أعمال خلال 100 يوم.

وصرح المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بأن المجلس واصل اليوم الثلاثاء مشاوراته حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وقال بليحق في بيان طالعته “الساعة 24″، إن اجتماع لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب، واللجنة الوزارية المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لتعديل مشروع قانون الميزانية وفقاً لملاحظات مجلس النواب، انتهى إلى عدة قرارات.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب أن أولى هذه القرارات التأكيد على لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس على تقديم تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، للبت في مشروع قانون الميزانية في جلسة الإثنين المُقبل.

وأضاف بليحق أنه تقرر دعوة كافة أعضاء المجلس لجلسة الإثنين المُقبل للبت في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة ومناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد.