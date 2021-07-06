القطراني: تحدثنا مع الدبيبة عن وضع القيادة العامة والميزانية وأكد على ضرورة صرف مرتباتهم

ليبيا – قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة حسين القطراني إن المواطن الليبي يئن من نقص الخدمات في جميع أنحاء البلاد.

القطراني وفي كلمة له خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ونوابه لحكماء ومشايخ برقة، دعا إلى تفهم ظروف الحكومة ووضع الميزانية التي لم يتم إقرارها بعد من قبل مجلس النواب.

وأعرب عن أمله بأن يقوم مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح بتمرير الميزانية، مؤكدًا أن الميزانية هي حق للشعب الليبي، مضيفًا: “الشعب يئن، والكهرباء والصحة تمر بواقع أليم والجميع مطلع على ذلك”.

ونوه إلى أن مهمة الحكومة الأساسية هي توفير الغذاء والدواء والكهرباء وبعض المستلزمات، وليس مطلوبًا منها أكثر من ذلك.

وتابع: “الحكومة جاءت في ظروف صعبة، وانقسام قوي، وجرح ما يزال عميقًا”، مؤكدًا أن الدبيبة يتمنى زيارة مدينة بنغازي في أي لحظة ولكن هناك بعض الظروف.

وواصل حديثه بالقول: “رئيس الحكومة كان جالسًا مع مجموعة معينة وقال إن بنغازي عادت لحضن الوطن، وبعدها اعتذر وقال إن ليبيا هي التي عادت لحضن بنغازي”، مؤكدًا أن زيارة الدبيبة لبنغازي ستتم قريبًا جدًا.

وأردف: “هناك سوء فهم حدث أثار بعض الشباب والمسؤولين والقيادات، ولكن حدث هناك تفاهمات وتحدثنا مع الدبيبة عن وضع القيادة العامة والجيش و الميزانية وتفهم ذلك”، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة أكد على أهمية صرف مرتبات الجيش وأنه لا يعمل ضد أحد.

القطراني لفت إلى أن حكومة الوحدة تبذل قصارى جهدها، قائلًا: “بخصوص مجلس النواب نحن لا نشكك في وطنية أي شخص ولكن ربما هناك مصالح معينة أو مصالح مناطق”.

القطراني اختتم بالقول: “أوضحنا لبعض النواب موضوع الميزانية والمشاريع، وهناك وعود بتمرير الميزانية اليوم الثلاثاء لحل مشكلة الحكومة، ونشعر ببرقة والجنوب والغرب، فالكل يئن في موضعه، ونحن أخذنا على التهميش في برقة، ورئيس الحكومة شعر ويعرف وضع برقة وسيزور بنغازي اليوم قبل الغد، وأجل زيارته لمدينة طبرق لأنه أصر أن يزور بنغازي أولًا”.

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