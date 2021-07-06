مفوضية الانتخابات: مركز الاتصال جاهز لاستقبال مكالمات المواطنين

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن مركز الاتصال والمساعدة بالمفوضية جاهز لاستقبال مكالمات المواطنين على الخط الهاتفي 1414.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن مركز الاتصال والمساعدة بالمفوضية يستقبل اتصالات من لديهم معوقات في التسجيل أو تغيير مراكز الانتخاب من الراغبين في تغيير مراكز انتخابهم والرد على أي استفسارات حول العملية الانتخابية.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تسجيل حوالي ألف وستمائة وخمسة وتسعون ناخب بعد إعلان افتتاح المنظومة للتسجيل أمس الأول الأحد.

وأعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح البدء في تحديث سجل الناخبين اعتبارا من الأحد لإتاحة الفرصة أمام من لم يسجل سابقا أو من يرغب في تغيير مركزه الانتخابي.

وأكد السائح في كلمته خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات استمرار فتح سجل الناخبين وحتى نهاية الشهر قابلة للتمديد لافتا إلى أن تسجيل الناخبين يتم عن طريق رسائل نصية عبر شبكتي المدار وليبيانا.