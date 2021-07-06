نورلاند: مرّرنا رسالة “قوية للغاية” حول أهمية “انتخابات ديسمبر” في ليبيا

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه تم تمرير رسالة قوية للغاية في مؤتمر برلين 2، حول الحاجة إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وأوضح نورلاند، خلال حفل افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات،”تم تمرير رسالة قوية للغاية [في برلين] حول الحاجة إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، على النحو المبين من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في 24 ديسمبر”.

وأشار السفير الأمريكي، إلى أن هناك شعور ملموس بالزخم الذي بدأ يتزايد الآن. وما يحدث اليوم في طرابلس، والعمل الذي تقوم به المفوضية العليا للانتخابات، يأخذنا خطوة أقرب إلى تفعيل وتجسيد هذا الزخم في ممارسة عملية. سيكون المركز الإعلامي مكونًا أساسيًا للشفافية والمساءلة المطلوبة لجعل هذه الانتخابات ذات مصداقية.

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