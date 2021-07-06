الغزيوي: قدمنا مقترحات لرئاسة الوزراء قد تصل إلى إغلاق معبر راس اجدير

ليبيا – أكد مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة محمد الغزيوي عدم تسجيل أي حالة اشتباه بالسلالة الهندية المعروفة بـ”دلتا” في ليبيا، رغم ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

الغزيوي وفي مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أن فرق التقصي والاستجابة رفعت حالة التأهب والاستعداد داخل المنافذ البرية والجوية، لمنع انتشار السلالة الهندية المتحورة في البلاد.

وأشار إلى أن وزارة الصحة قدمت مقترحات لرئاسة الوزراء قد تصل إلى إغلاق معبر راس اجدير الحدودي مع تونس، بعد إغلاق معبر وازن من الجانب الليبي الأيام الماضية.

مدير إدارة الطوارئ لفت إلى قرب وصول مشغلات الأجهزة الخاصة بالكشف عن المتحور الهندي، لتعزيز جهود الوقاية منه، بحسب وصفه.

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