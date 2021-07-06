“الدبيبة” يُخصّص 50 مليون دينار لمفوضية الانتخابات

أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، سلسلة قراراتٍ جديدةٍ؛ تضمنت تخصيص مبالغ مالية لعددٍ من المؤسسات والوزارات بهدف تمكينها من أداء مهامها وتغطية مصروفاتها.

وشملت القرارات تخصيص 50 مليون دينار لصالح المفوضية العليا للانتخابات تمهيدا لإجراء الانتخابات وتغطية نفقاتها.

وأشار القرار، الذي حمل الرقم 143، إلى استقطاع سبعة ملايين دينار من القيمة ذاتها لصالح مصلحة الأحوال المدنية لتحسين المنظومة الرئيسة.

وفي قرار منفصل؛ خصصت الحكومة عشرة ملايين دينار لصالح المحكمة العليا لتوفير الاحتياجات الأساسية لتسيير أعمالها.

وخصصت الحكومة ثلاثة ملايين دينار لصالح الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، كما تم تخصيص مليوني دينار لوزارة الصناعة والمعادن ومليوني دينار أخرى لمصلحة المطارات، وثلاثة ملايين لوزارة السياحة والصناعات التقليدية.

وستغطي الحكومة ما ورد من مخصّصات مالية في القرارات من باب الطوارئ.

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