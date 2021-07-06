ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

06 July, 2021

وقع وزير الصحة الدكتورعلي الزناتي ، صباح اليوم الثلاثاء ،بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية (10) عقود خاصة لدعم مستشفى الجغبوب العام.

شملت العقود استشاريين في التخصصات التالية:

أنف وأذن وحنجرة، باطنة، أطفال، مكافحة امراض، نساء وولادة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة الصحة في دعم مستشفيات الجنوب بالعناصر الطبية والطبية المساعدة، للتقليل من النقص الحاصل في التخصصات الطبية، وتوفير خدمات طبية يسهل الحصول عليها من قِبل المواطنين.