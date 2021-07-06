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لبحث تأمين الانتخابات.. وزير الداخلية يلتقي رئيس “النواب”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى وزير الداخلية العميد خالد مازن، بمدينة طبرق، رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع والقضايا الأمنية، واستعرض الجانبان ما تم إنجازه من قبل وزارة الداخلية لتأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لخلق أجواء آمنة للناخبين وضمان إنجاح هذا الاستحقاق.

وسلّط اللقاء الضوء على مستجدات الأوضاع الأمنية والجهود التي تُبذل من قبل وزارة الداخلية بكافة مكوناتها في حفظ الأمن والوقوف على الصعوبات التي تواجهها لإيجاد الحلول لها؛ بما يساهم في تعزيز الأمن على كامل التراب الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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